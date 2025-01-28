Самарская губдума согласовала кандидатуру Максима Ковалева на пост вице-губернатора

Областной парламент согласовал кандидатуру Максима Ковалева на указанный пост во второй раз. В первый раз эта процедура проводилась 22 октября минувшего года. Тогда Самарская губернская дума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона. Его кандидатуру внес на рассмотрение областного парламента глава региона Вячеслав Федорищев.