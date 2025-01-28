Замглавы Перми сообщил об уходе с должности

Он отметил, что в статусе замглавы представляет мэрию Перми в последний раз. Чиновник поблагодарил депутатов за совместную работу, отметив, что «продолжает отрабатывать вопросы в другом статусе». Новую должность он не озвучил. По данным «Ъ-Прикамье», господин Субботин перейдет на должность советника мэра Перми. Контракт с ним будет заключен на полгода.