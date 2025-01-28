ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году. Такие данные приводит международная «Биржа грузоперевозок ATI.SU».
Общий спрос на экспортные автомобильные грузоперевозки из РУз в другие страны вырос на 48%, а цены — на 6%.
«Во многом рост спроса на экспортные перевозки обеспечила Россия, которая уверенно лидирует по общему количеству заявок — на этом направлении активность пользователей Биржи увеличилось на 56%», — говорится в сообщении.
Также заметно увеличилось количество заявок из Беларуси — на 85% и Казахстана — на 67%.
«Резкий рост спроса на экспортные перевозки во второй половине года стал для нас неожиданностью. По нашим оценкам, во многом это связано с новыми санкционными пакетами в отношении России, и прежде всего, июньскими ограничениями США. Они существенно затруднили проведение платежей для российских импортеров по ряду направлений, включая китайское, что заставило их искать поставщиков из других стран, в том числе в Узбекистане. В некоторых случаях речь идет о транзитных перевозках, но имеет место и реальный рост поставок узбекских товаров за границу», — рассказал директор представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в Узбекистане Фарид Вахидов.
Для сравнения: в 2023 году в экспорте наблюдалась коррекция после заметного роста спроса в 2022-ом.
Что касается доставки грузов по Узбекистану, то количество соответствующих заявок увеличилось на 66%. Однако абсолютные цифры внутренних перевозок пока невелики, поэтому рост объясняется не только рыночными тенденциями, но и развитием «Биржи ATI.SU» в стране. Местные грузоотправители постепенно отходят от традиционных способов поиска перевозчиков и осваивают более современные методы работы.