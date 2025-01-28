Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году

«Резкий рост спроса на экспортные перевозки во второй половине года стал для нас неожиданностью. По нашим оценкам, во многом это связано с новыми санкционными пакетами в отношении России, и прежде всего, июньскими ограничениями США. Они существенно затруднили проведение платежей для российских импортеров по ряду направлений, включая китайское, что заставило их искать поставщиков из других стран, в том числе в Узбекистане. В некоторых случаях речь идет о транзитных перевозках, но имеет место и реальный рост поставок узбекских товаров за границу», — рассказал директор представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в Узбекистане Фарид Вахидов.