Большой Смоленский мост могут открыть раньше срока

Обо всем этом рассказал губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что сроки строительства сдвинутся с 2029 на 2028 год, а рабочее движение откроют в 2027 году. После того, как в 2025 году завершат навигация на воде, приступят к монтажу разводного пролета. А в 2026 году разводные части моста будут готовы к пропуску судов.