Глава Туруханского района опроверг причастность Сергея Натарова к поставкам товаров в Игарку

Об этом Newslab рассказал адвокат политика Александр Хропот.
Олег Шереметьев является главой Туруханского района, в состав которого входит город Игарка, с 2015 года. Его допрашивали в качестве свидетеля во время суда над Сергеем Натаровым.
«Отвечая на вопросы прокурора и адвокатов, Олег Шереметьев опроверг основные доводы обвинения об организации Сергеем Натаровым и его сыном Антоном поставок товарно-материальных ценностей для нужд жилищно-коммунального комплекса города Игарка, назначении главы Игарки и руководителей муниципальных предприятий», — рассказал Александр Хропот.
Также, по словам адвоката, глава района подчеркнул, что на регулярной основе проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий Игарки. Никаких нарушений в поставках товаров они не выявляли.
Напомним, Сергей Натаров попал в СИЗО в декабре 2021 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу продляется уже 2,5 года, решение об этом принимал сначала Железнодорожный районный суд, а затем Красноярский краевой суд. В последнее время у депутата существенно ухудшилось состояние здоровья. Среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался.