Глава Туруханского района опроверг причастность Сергея Натарова к поставкам товаров в Игарку

Напомним, Сергей Натаров попал в СИЗО в декабре 2021 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу продляется уже 2,5 года, решение об этом принимал сначала Железнодорожный районный суд, а затем Красноярский краевой суд. В последнее время у депутата существенно ухудшилось состояние здоровья. Среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался.