WSJ: у чиновников «отвисла челюсть» из-за приостановки Трампом иностранной помощи

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», — рассказал изданию руководитель правозащитной организации Refugees International и бывший работник Агентства США по международному развитию Джереми Кониндайк. Издание пишет, что принятые меры повергли в шок официальные лица, которые считают, что заморозка порядка $60 млрд может «серьезно навредить» критически важным программам в зарубежных странах, а также предоставить возможность Китаю и другим соперникам Соединенных Штатов на мировой арене «вытеснить» Вашингтон как наиболее надежного партнера ряда государств.