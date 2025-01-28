WSJ: у чиновников «отвисла челюсть» из-за приостановки Трампом иностранной помощи

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», — рассказал изданию руководитель правозащитной организации Refugees International и бывший работник Агентства США по международному развитию Джереми Кониндайк. Издание пишет, что принятые меры повергли в шок официальные лица, которые считают, что заморозка порядка $60 млрд может «серьезно навредить» критически важным программам в зарубежных странах, а также предоставить возможность Китаю и другим соперникам Соединенных Штатов на мировой арене «вытеснить» Вашингтон как наиболее надежного партнера ряда государств.
WSJ отмечает, что многие чиновники, занятые в управлении иностранной помощью, буквально наводнили Госдепартамент США запросами на вывод своих программ из-под нового распоряжения, утверждая, что отказ от продолжения поставок создает риск для человеческих жизней. Представитель американского внешнеполитического ведомства в свою очередь не уточнила, какие исключения могут быть сделаны, подчеркнув, что пауза необходима для оценки эффективности программ помощи и их соответствия внешнеполитическому курсу новой администрации.
Газета также напоминает, что решение американских федеральных властей касается в том числе приостановки поставок военной помощи Украине и острову Тайвань.
В ночь на 25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По информации газеты, отданное Рубио указание оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения». В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены.
В то же время источники газеты сообщили, что новые решения, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной главой внешнеполитического ведомства США. Позже информационное агентство Reuters сообщило, что Агентство по международному развитию, входящее в структуру Госдепартамента США, приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.