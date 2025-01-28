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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Алексея Логвиненко сегодня, 28 января, на внеочередном заседании. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию, передает корреспондент Ъ-Ростов.

Источник: Коммерсантъ

Вопрос о досрочной отставке господина Логвиненко был поднят в конце заседания. За уход градоначальника депутаты проголосовали единогласно.

Как пояснил Алексей Логвиненко, решение уйти в отставку связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. Его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.

Уроженец Таганрога Алексей Логвиненко занимал пост главы администрации донской столицы с октября 2019 года. До этого назначения он работал в органах внутренних дел РФ, занимал руководящие должности в различных организациях, в том числе был замгендиректора в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и управлении общества с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы».