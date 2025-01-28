Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ушел в отставку

Уроженец Таганрога Алексей Логвиненко занимал пост главы администрации донской столицы с октября 2019 года. До этого назначения он работал в органах внутренних дел РФ, занимал руководящие должности в различных организациях, в том числе был замгендиректора в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и управлении общества с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы».