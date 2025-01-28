Трамп инициировал создание «Железного купола» над США

Агентство по противоракетной обороне Пентагона курирует систему из 44 наземных перехватчиков, базирующихся в Калифорнии и на Аляске. Их цель — остановка небольшого количества баллистических ракет, запущенных из Северной Кореи, а не волн ракет из Китая или России. В прошлом году корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на модернизацию перехватчиков на сумму 17 млрд долларов.