Трамп инициировал создание «Железного купола» над США

«Угроза атаки баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами остается катастрофической для Соединенных Штатов», — говорится в документе Белого дома об указе.
Согласно Bloomberg, американская система противовоздушной обороны будет «полностью произведена в США» и похожа на израильскую, которая была разработана совместно с США и рассчитана на устранение таких угроз, как беспилотники, ракеты и крылатые ракетные комплексы.
Как уточняют в американской компании Raytheon, которая производит ПВО «Железный купол», ракета Tamir этой системы может сбивать оружие, запущенное с расстояния от четырех до 70 километров. Израиль утверждает, что коэффициент успешности ее работы превышает 90%.
Безуспешные попытки восходят к предложенной президентом Рональдом Рейганом космической системе, которая стала известна как «Звездные войны».
Сейчас, по словам представителей Белого дома, перед лицом растущих угроз «политика США в области противоракетной обороны сводится к тому, чтобы опережать угрозы со стороны стран-изгоев и случайных или несанкционированных запусков ракет».
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Системы Aegis применяются на военных кораблях. Также используются батареи Patriot и наземные перехватчики.
Агентство по противоракетной обороне Пентагона курирует систему из 44 наземных перехватчиков, базирующихся в Калифорнии и на Аляске. Их цель — остановка небольшого количества баллистических ракет, запущенных из Северной Кореи, а не волн ракет из Китая или России. В прошлом году корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на модернизацию перехватчиков на сумму 17 млрд долларов.
С 2002 года агентство потратило более 194 млрд долларов на оснащение войск многоуровневой системой датчиков, перехватчиков и систем командования и управления для обнаружения, отслеживания и уничтожения приближающихся ракет, говорится в отчете Счетной палаты США за 2023 год.