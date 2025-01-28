Безопасность Путина, санкции и поставки газа в Европу. Темы брифинга Пескова

Кремль не располагает деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем: «Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания, или это было задержание без основания на то. Соответственно, наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать».