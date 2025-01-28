Безопасность Путина, санкции и поставки газа в Европу. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации.
О безопасности Путина
Что касается заявлений американского журналиста Такера Карлсона о планировании руководством США покушения на Путина, то российские спецслужбы «на постоянной основе» принимают все меры для охраны главы государства.
О продлении санкций ЕС
Продление ЕС санкций против России ничего не меняет, рестрикции противоречат международному праву: «Никаких новаций нет: ЕС продолжает свою санкционную политику».
Санкции ЕС против России — «обоюдоострое оружие», от них страдают и европейцы, это понимают «все больше и больше людей».
О ситуации с поставками газа
Россия заинтересована в продаже своего газа Европе, он не только конкурентоспособен американскому, но и «гораздо более выгоден европейским покупателям».
О задержании судна с российским экипажем
Кремль не располагает деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем: «Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания, или это было задержание без основания на то. Соответственно, наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать».
О сообщениях о поставках Су-35 Ирану
Кремль не стал комментировать сообщения о поставках Россией истребителей Су-35 Ирану: «Это я без комментариев оставляю».