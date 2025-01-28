Александр Скрябин стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова

28 января на внеочередном заседании администрации депутаты приняли отставку главы администрации Алексея Логвиненко. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию. За уход градоначальника депутаты проголосовали единогласно. Как пояснил Алексей Логвиненко, решение уйти в отставку связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. Его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.