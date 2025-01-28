Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений, а не как ожидали на Западе

В сообщении сказано, что делегация Панафриканского парламента наблюдала, как проходили президентские выборы в Беларуси. В связи с этим глава государства, обращаясь к делегации, выразил мнение, что они смогли заметить, что политическая кампания на нарушила спокойного ритма Беларуси.