Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений, а не как ожидали на Западе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января во время встречи с делегацией Панафриканского парламента во Дворце Независимости заявил, что выборы прошли без потрясений, а не как ожидали на Западе, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что делегация Панафриканского парламента наблюдала, как проходили президентские выборы в Беларуси. В связи с этим глава государства, обращаясь к делегации, выразил мнение, что они смогли заметить, что политическая кампания на нарушила спокойного ритма Беларуси.
— Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси надеется, что делегация смогла увидеть возможности Беларуси, а также удостовериться в готовности к диалогу.
Напомним, что ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко побеждает на выборах президента — за него проголосовали 5 136 293 белоруса.
Тем временем президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, станут ли выборы 2025 его последней электоральной кампанией.
Ранее мы писали, что СК привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей: «Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси».