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Президент Вучич высказался о принципиальной позиции Лукашенко после выборов

Вучич поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Поздравления белорусскому лидеру с переизбранием Вучич направил от своего имени и от сербского народа, пожелав Лукашенко крепкого здоровья и успехов в выполнении ответственной миссии. Еще сербский президент высказался о государственном мастерстве главы Беларуси и взаимных интересах обеих стран.

— Уверен, что ваше государственное мастерство будет способствовать процветанию страны, а также развитию двусторонних отношений в областях взаимного интереса, — подчеркнул Вучич.

Также президент Сербии выразил особую благодарность Александру Лукашенко за его принципиальную позицию и доказанную поддержку Беларуси и лично белорусского лидера в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Еще мы писали, что Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

Накануне также белорусский президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.