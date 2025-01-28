Президент Вучич высказался о принципиальной позиции Лукашенко после выборов

Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Поздравления белорусскому лидеру с переизбранием Вучич направил от своего имени и от сербского народа, пожелав Лукашенко крепкого здоровья и успехов в выполнении ответственной миссии. Еще сербский президент высказался о государственном мастерстве главы Беларуси и взаимных интересах обеих стран.
— Уверен, что ваше государственное мастерство будет способствовать процветанию страны, а также развитию двусторонних отношений в областях взаимного интереса, — подчеркнул Вучич.
Также президент Сербии выразил особую благодарность Александру Лукашенко за его принципиальную позицию и доказанную поддержку Беларуси и лично белорусского лидера в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.
Еще мы писали, что Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.
Накануне также белорусский президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.