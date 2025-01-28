Президент Вучич высказался о принципиальной позиции Лукашенко после выборов

Поздравления белорусскому лидеру с переизбранием Вучич направил от своего имени и от сербского народа, пожелав Лукашенко крепкого здоровья и успехов в выполнении ответственной миссии. Еще сербский президент высказался о государственном мастерстве главы Беларуси и взаимных интересах обеих стран.