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На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв — РИА Новости. В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.

Источник: Reuters

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная.

«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины», — сказал Бычковский.

Он уточнил, что это и сотрудники нацгвардии Украины, и полиция, и представители территориальной обороны.