На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ

«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины», — сказал Бычковский.