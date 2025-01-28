На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная.
«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины», — сказал Бычковский.
Он уточнил, что это и сотрудники нацгвардии Украины, и полиция, и представители территориальной обороны.