ГПК: у белорусской границы сосредоточено 15 тысяч военнослужащих ВСУ

«На текущий момент обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время ситуация имеет тенденцию к нормализации», — сообщил Бычковский журналистам в рамках пресс-тура для российских и западных СМИ на один из участков белорусско-украинской границы.