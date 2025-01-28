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ГПК: у белорусской границы сосредоточено 15 тысяч военнослужащих ВСУ

Пограничные отряды Украины ведут себя спокойно в отношении белорусских коллег, количество провокаций снизилось.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 янв — Sputnik. Обстановка на границе Беларуси и Украины контролируемая и имеет тенденции к нормализации, заявил журналистам пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает корреспондент Sputnik.

Он сообщил, что в приграничных районах Украины вблизи с границей Беларуси в данный момент фиксируется около 15 тысяч военнослужащих — это непосредственно вооруженные силы, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона.

«На текущий момент обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время ситуация имеет тенденцию к нормализации», — сообщил Бычковский журналистам в рамках пресс-тура для российских и западных СМИ на один из участков белорусско-украинской границы.