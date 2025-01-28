Премьер Сербии подал в отставку

Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.