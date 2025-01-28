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Премьер Сербии подал в отставку

БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране, говорится в официальном заявлении.

Источник: AP 2024

Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.

Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.

Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.

Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.

Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.