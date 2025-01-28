Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада

Бывший президент Сирии потерял власть после быстрого наступления группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Они всего за неделю — с конца ноября до 7 декабря продвинулись с севера Сирии до Дамаска. Войска и силовики не оказали им почти никакого сопротивления. Башар Асад уехал из страны и получил убежище в России.