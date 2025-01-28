Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада

Российская делегация приехала в Сирию — их самолет приземлился в Дамаске, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврьнтьев.

Это первый официальный визит российских чиновников после падения власти Башара Асада.

Бывший президент Сирии потерял власть после быстрого наступления группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Они всего за неделю — с конца ноября до 7 декабря продвинулись с севера Сирии до Дамаска. Войска и силовики не оказали им почти никакого сопротивления. Башар Асад уехал из страны и получил убежище в России.

Материал дополняется

дипломатия