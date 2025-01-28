Мирзиёев присвоил почетное звание председателю Ассоциации судей Узбекистана

Также отмечены заслуги председателя Ассоциации судей Узбекистана в реализации реформ в судебно-правовой системе республики, утверждении законности и справедливости в обществе, обеспечении защиты чести и достоинства, прав и интересов граждан, подготовке высококвалифицированных кадров в сфере, воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.