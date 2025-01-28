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Мирзиёев присвоил почетное звание председателю Ассоциации судей Узбекистана

Глава республики подписал соответствующий указ.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Председателю Ассоциации судей Узбекистана Убайдулле Мингбаеву присвоено почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси», сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд Мингбаева в госорганах, его достойный вклад в укрепление независимости страны и активное участие в общественно-политической жизни.

Также отмечены заслуги председателя Ассоциации судей Узбекистана в реализации реформ в судебно-правовой системе республики, утверждении законности и справедливости в обществе, обеспечении защиты чести и достоинства, прав и интересов граждан, подготовке высококвалифицированных кадров в сфере, воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.

Присвоение этого звания приурочено к 90-летию Убайдуллы Мингбаева.

Ранее глава республики присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев