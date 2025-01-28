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В Ростове назначили нового начальника управления образования

Бывший директор школы возглавил управление образования Ростова.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове согласовали назначение нового начальника управления образования администрации. Решение приняли на заседании Гордумы 28 января.

Управление возглавил Александр Вихтоденко. Известно, что у него три высших образования в области педагогики и психологии, юриспруденции. Он — член Российского психологического общества. В разные годы работал педагогом-психологом, заведующим отделением Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. С 2021 по 2024 годы занимал должность директора школы № 60. С 9 января Александр Вихтоденко исполнял обязанности начальника управления образования.

Ранее управление с 2014 года возглавляла Виктория Чернышова. В декабре ее назначили временно исполняющей обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам.