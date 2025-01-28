В Ростове назначили нового начальника управления образования

Управление возглавил Александр Вихтоденко. Известно, что у него три высших образования в области педагогики и психологии, юриспруденции. Он — член Российского психологического общества. В разные годы работал педагогом-психологом, заведующим отделением Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. С 2021 по 2024 годы занимал должность директора школы № 60. С 9 января Александр Вихтоденко исполнял обязанности начальника управления образования.