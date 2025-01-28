МИД Беларуси: санкционное давление Запада не повлияет на курс страны

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало совместное заявление Евросоюза и присоединившихся стран по поводу президентских выборов.
«Продолжение и наращивание санкционного давления, тупиковость и контрпродуктивность которого уже давно не вызывает сомнений, не повлияет на избранный гражданами Беларуси курс», — подчеркнули в МИД.
Как отмечается в комментарии, безосновательная критика Беларуси со стороны отдельных западных государств продолжается, при этом используются клишированные ярлыки и санкционные угрозы. Заявление ЕС намеренно искажает факты, не учитывая объективные реалии в Беларуси и мире.
При этом такую риторику ЕС использует «на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене».
В МИД республики пояснили, что такая позиция ЕС не приведет ни к чему другому, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. А нормализация отношений «могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире».
Там также обратили внимание на разницу между оценками наблюдателей из более чем 50 стран, которые прибыли в Беларусь на выборы, и заранее заготовленными штампами ЕС.
«Собственно, под влиянием некоторых подписантов БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси», — подытожили в МИД.