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МИД Беларуси: санкционное давление Запада не повлияет на курс страны

Евросоюз делает заявления по Беларуси на фоне собственных системных проблем и нарастающей внутренней разобщенности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Заявления ЕС относительно президентских выборов в Беларуси являются безосновательной критикой, заявили в МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало совместное заявление Евросоюза и присоединившихся стран по поводу президентских выборов.

«Продолжение и наращивание санкционного давления, тупиковость и контрпродуктивность которого уже давно не вызывает сомнений, не повлияет на избранный гражданами Беларуси курс», — подчеркнули в МИД.

Как отмечается в комментарии, безосновательная критика Беларуси со стороны отдельных западных государств продолжается, при этом используются клишированные ярлыки и санкционные угрозы. Заявление ЕС намеренно искажает факты, не учитывая объективные реалии в Беларуси и мире.

При этом такую риторику ЕС использует «на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене».

В МИД республики пояснили, что такая позиция ЕС не приведет ни к чему другому, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. А нормализация отношений «могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире».

Там также обратили внимание на разницу между оценками наблюдателей из более чем 50 стран, которые прибыли в Беларусь на выборы, и заранее заготовленными штампами ЕС.

«Собственно, под влиянием некоторых подписантов БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси», — подытожили в МИД.

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