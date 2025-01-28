МИД Беларуси: санкционное давление Запада не повлияет на курс страны

В МИД республики пояснили, что такая позиция ЕС не приведет ни к чему другому, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. А нормализация отношений «могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире».