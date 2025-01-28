Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин

«Именно он (Александр Лукашенко — ред.) и Владимир Владимирович Путин вместе делают все для того, чтобы укреплять единство и выстраивать отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения друг к другу, и, конечно, невмешательства в дела суверенных государств, потому что у нас суверенное государство», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.