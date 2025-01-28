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Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин

Володин: Путин и Лукашенко работают над укреплением единства между странами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно работают над укреплением единства и развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основываясь на уважении и невмешательстве в дела суверенных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Именно он (Александр Лукашенко — ред.) и Владимир Владимирович Путин вместе делают все для того, чтобы укреплять единство и выстраивать отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения друг к другу, и, конечно, невмешательства в дела суверенных государств, потому что у нас суверенное государство», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК страны, Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
Володин Вячеслав