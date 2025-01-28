Алексей Логвиненко назвал причину увольнения с поста главы администрации Ростова

Сегодня, 28 января, депутаты городской думы Ростова-на-Дону согласовали отставку Алексея Логвиненко с поста главы администрации донской столицы. Известно, что теперь уже бывший сити-менеджер уволился по собственному желанию.
— Мной принято решение о досрочном сложении полномочий по личной инициативе. Это связано с состоянием здоровья и в будущем с переходом на новое место работы, — пояснил Алексей Логвиненко.
Напомним, Алексей Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с 23 октября 2019 года по итогам проведенного конкурса. Позже, с 23 октября 2021 года, он был назначен на ту же должность решением Ростовской-на-Дону городской думы. Контракт был заключен на четыре года.
Исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону будет Александр Скрябин.