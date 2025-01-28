Захарова: Латвия свернула помощь Киеву вслед за США

«В Латвии приостанавливают обучение украинских медиков из-за указа Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. Какое-то слово крутится в голове на букву П, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.