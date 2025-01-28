Беларусь готова открыть границу с Украиной

«И с той, и с другой стороны все ждут, когда эта ситуация будет исправлена (…) Пограничники в полном объеме готовы в самые кратчайшие сроки возобновить международное сообщение с сопредельной стороной», — сказал Бычковский журналистам в рамках пресс-тура для российских и западных СМИ на белорусско-украинский участок границы в пункте пропуска «Новая Гута».