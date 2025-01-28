В МИД России оценили заявление Ирана о выходе из ДНЯО

Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Москва расценивает как предупреждение в ответ на угрозы западных стран восстановить международные санкции против Тегерана, — заявили РБК в МИД России.
«Упомянутые вами высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ, — пояснили в ведомстве. — Надеемся, что те, кто пытается вытолкнуть Иран из ДНЯО, осознают свою меру ответственности и пересмотрят проводимый ими разрушительный курс».
Россия «неизменно выступает за укрепление ДНЯО и его дальнейшую универсализацию», отметили в МИДе; Иран, в свою очередь, «свои обязательства по ДНЯО неукоснительно выполняет». «При этом среди его оппонентов и противников хватает тех, кто только и ждет, чтобы Тегеран “промахнулся”. Рассчитываем, что их злонамеренные планы не сработают», — заявили на Смоленской площади.
20 января представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил журналистам, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если западные страны инициируют возобновление международных санкций в Совбезе ООН. «Иран никогда ни с кем не обсуждал и не разговаривал насчет своего оборонного или военного потенциала. Однако, если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», — сказал он (цитата по ТАСС).
В декабре 2024 года страны «евротройки», подписавшие иранскую ядерную сделку Британия, Германия и Франция, заявили в Совбезе ООН, что при необходимости, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, готовы инициировать так называемый механизм snapback («быстрое восстановление»), который вновь наложит на исламскую республику международные санкции. Этот механизм прописан в начале соглашения о ядерной сделке (раздел «Применение положений предыдущих резолюций», п. 11). Там сказано, что любое государство-участник может сообщить СБ ООН «о существенном неисполнении обязательств» соглашения, после чего совет может поставить на голосование резолюцию «о продолжении режима прекращения действия положений».
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и страны Е3/ЕС+3 (Британия, Германия, Франция/Евросоюз + Китай, Россия, США) с другой. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019-м заявил об их приостановке. При администрации Джо Байдена шли переговоры о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.