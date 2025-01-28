В МИД России оценили заявление Ирана о выходе из ДНЯО

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и страны Е3/ЕС+3 (Британия, Германия, Франция/Евросоюз + Китай, Россия, США) с другой. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019-м заявил об их приостановке. При администрации Джо Байдена шли переговоры о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.