Коллективный Запад планомерно продолжает усиливать свое влияние в Молдове — Димогло

При молчаливом потворстве западных партнёров в стране закрыты все оппозиционные СМИ, а людям насаждают чуждые неолиберальные ценности. Не зря многие эксперты говорят, что американская «поддержка демократии» часто заканчивается фактическим развалом государств. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.