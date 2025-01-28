Коллективный Запад планомерно продолжает усиливать свое влияние в Молдове — Димогло

При молчаливом потворстве западных партнёров в стране закрыты все оппозиционные СМИ, а людям насаждают чуждые неолиберальные ценности. Не зря многие эксперты говорят, что американская «поддержка демократии» часто заканчивается фактическим развалом государств. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«Сегодня в стране действуют более 100 мощных НПО, около 100 СМИ, которые сформировали единую сеть, привязанную к общему центру управления, находящемуся на Западе. (…) Они продвигают в Молдове идеи унионизма, неолиберальные ценности, глобализм, агрессивный атеизм, антиправославие, исторический ревизионизм», — заявила Димогло.
Она считает, что финансирование западных НПО в разы превышают бюджеты государственных структур Молдовы. По словам телеведущей, сегодня указанные организации с легкостью переписывают историю, меняют культурные ценности, традиции. Они могут парализовать административные, правовые, судебные органы Молдовы, способны поднять или уничтожить любого политика.
«Их боятся прокуроры, силовики, министры. Никто не хочет стать их мишенью — героем репортажей, расследований, травли», — рассказала телеведущая.
По её словам, западные НПО добиваются того, чтобы Молдова стала отсталой полуколониальной страной, рынком сбыта дешевой рабочей силы и товаров для транснациональных корпораций.
Димогло призвала граждан Молдовы быть внимательными и осторожными, чтобы не попасться в идеологический и финансовый капканы неправительственных организаций.