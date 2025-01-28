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Власти Калининградской области рассказали о мерах поддержки репатриантов на 2025 год

Помощь получают и члены семей соотечественников, которые переезжают в РФ.

Источник: Reuters

В Калининградской области на 2025 год установлены меры социальной поддержки для репатриантов. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Как сообщает пресс-служба областного правительства, помощь получают не только сами участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, но и члены их семей.

Так, после оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство граждане смогут получить единовременную выплату 32 тысячи рублей, а также компенсацию расходов на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных в иностранном государстве, аренду квартиры в течение полугода.

В 2025 году объем региональной социальной поддержки репатриантов сохранят. Планируется, что региональными мерами поддержки воспользуются 180 репатриантов. На это из бюджета области выделено более 11,6 млн рублей.

В 2024 году в Калининградскую область переехали 1 292 соотечественника, что на 46% больше, чем в 2023 году.