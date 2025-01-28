Власти Калининградской области рассказали о мерах поддержки репатриантов на 2025 год

В Калининградской области на 2025 год установлены меры социальной поддержки для репатриантов. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Как сообщает пресс-служба областного правительства, помощь получают не только сами участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, но и члены их семей.