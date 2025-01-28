Жителям Уфы объяснили, для чего в домах появились таблички «Укрытие».

«От самих жителей уже поступали запросы в администрацию района с целью узнать о том, где они могут укрыться. Укрытия, расположенные в подвалах МКД, в первую очередь предназначены для граждан, проживающих именно в этих домах. У каждого собственника квартиры должен быть свой комплект ключей от подвального помещения. Информация же на табличке, что ключ находится в офисе или у диспетчера управляющей компании, является дополнительной. Все эти меры предусмотрены лишь при возникновении угрозы или чрезвычайной ситуации. К примеру, если в образовательном учреждении устанавливают противопожарную систему, это не значит, что его завтра подожгут», — пояснили в администрации района.