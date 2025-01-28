В Словакии снова сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо

Первая попытка рассмотреть вотум недоверия кабмину Фицо была предпринята 21 января. Тогда глава правительства представил секретный доклад, из-за чего заседание превратилось в закрытое. Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS) Михал Шимечка назвал произошедшее «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», — сказал он. Тогда оппозиционные депутаты покинули парламент. Фицо в свою очередь обвинил PS в подготовке госпереворота.