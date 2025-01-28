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Помощника экс-губернатора назначили на пост замглавы администрации Ростова

Тарас Дядьков стал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону Тараса Дядькова назначили заместителем главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Об этом решении говорится на сайте администрации донской столицы.

Ранее чиновник замещал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области — управляющего делами. На этом посту управленец проработал с октября 2015 года по январь 2025 года.

С 2011 по 2015 годы Тарас Дядьков был помощником губернатора Ростовской области, а еще раньше работал консультантом комитета донского Заксобрания по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку.

С 2005 года был главным специалистом контрольно-информационного отдела организационно-контрольного управления аппарата Заксобрания Дона.

С 1999 по 2005 годы Тарас Дядьков проходил службу в органах внутренних дел России. В 2004 году окончил Ростовский юридический институт МВД России, а в 2009 году — Российскую академию государственной службы при президенте России.

Напомним, также сегодня ушел в отставку глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.