Помощника экс-губернатора назначили на пост замглавы администрации Ростова

В Ростове-на-Дону Тараса Дядькова назначили заместителем главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Об этом решении говорится на сайте администрации донской столицы.
Ранее чиновник замещал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области — управляющего делами. На этом посту управленец проработал с октября 2015 года по январь 2025 года.
С 2011 по 2015 годы Тарас Дядьков был помощником губернатора Ростовской области, а еще раньше работал консультантом комитета донского Заксобрания по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку.
С 2005 года был главным специалистом контрольно-информационного отдела организационно-контрольного управления аппарата Заксобрания Дона.
С 1999 по 2005 годы Тарас Дядьков проходил службу в органах внутренних дел России. В 2004 году окончил Ростовский юридический институт МВД России, а в 2009 году — Российскую академию государственной службы при президенте России.
Напомним, также сегодня ушел в отставку глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.