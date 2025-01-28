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Глава Сочи потребовал усилить уборку города к курортному сезону

Глава Сочи Андрей Прошунин потребовал усилить меры по уборке города к летнему сезону. Соответствующее решение было озвучено на рабочем совещании по вопросам санитарного состояния общественных пространств и дорог курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В декабре 2024 года районные администрации заключили новые двухлетние контракты на комплексную уборку территорий, включая утилизацию шин и древесных отходов. Господин Прошунин подчеркнул, что чистота должна поддерживаться не только в зонах гостеприимства, но и в микрорайонах и сельских округах.

К началу курортного сезона прогнозируют рост объемов отходов. Власти города планируют рассчитать потребность в специалистах и принять превентивные меры.

Подрядчики планируют расширить штат работников на 20%. Параллельно мэрия Сочи направила в краевую администрацию заявку на выделение средств для закупки новых мусорных контейнеров.