Глава Сочи потребовал усилить уборку города к курортному сезону

В декабре 2024 года районные администрации заключили новые двухлетние контракты на комплексную уборку территорий, включая утилизацию шин и древесных отходов. Господин Прошунин подчеркнул, что чистота должна поддерживаться не только в зонах гостеприимства, но и в микрорайонах и сельских округах.