Глава Сочи потребовал усилить уборку города к курортному сезону

В декабре 2024 года районные администрации заключили новые двухлетние контракты на комплексную уборку территорий, включая утилизацию шин и древесных отходов. Господин Прошунин подчеркнул, что чистота должна поддерживаться не только в зонах гостеприимства, но и в микрорайонах и сельских округах.
К началу курортного сезона прогнозируют рост объемов отходов. Власти города планируют рассчитать потребность в специалистах и принять превентивные меры.
Подрядчики планируют расширить штат работников на 20%. Параллельно мэрия Сочи направила в краевую администрацию заявку на выделение средств для закупки новых мусорных контейнеров.