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Каким семьям в Крыму могут выдать жилищный сертификат на 1 млн рублей

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов накануне внёс на рассмотрение депутатов революционный законопроект, направленный на поддержку молодых студенческих семей и стимулирование рождаемости в регионе, пишет «Крымская газета».

Источник: Reuters

Документ предусматривает выплату регионального студенческого (семейного) капитала в размере одного миллиона рублей при рождении ребёнка семьям, соответствующим следующим критериям:

возраст матери — не старше 25 лет на момент рождения ребёнка;

оба родителя являются студентами очной формы обучения в образовательных организациях Республики Крым;

родители состоят в официальном браке;

все члены семьи имеют гражданство Российской Федерации и регистрацию в Республике Крым;

ребёнок должен получить гражданство Российской Федерации по рождению;

рождение ребёнка должно быть зарегистрировано в Республике Крым.

Отмечается, что в Крыму наблюдается устойчивое снижение числа «молодых» рождений. За последние годы рождаемость в возрастной группе 15−19 лет снизилась на 55%, в группе 20−24 года — на 33,5%, а в возрасте 25−29 лет — на 19,7%.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в крымских вузах хотят открыть оборудованные детские комнаты для малышей, которые родились в семье студентов.