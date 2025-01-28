Каким семьям в Крыму могут выдать жилищный сертификат на 1 млн рублей

Документ предусматривает выплату регионального студенческого (семейного) капитала в размере одного миллиона рублей при рождении ребёнка семьям, соответствующим следующим критериям:
возраст матери — не старше 25 лет на момент рождения ребёнка;
оба родителя являются студентами очной формы обучения в образовательных организациях Республики Крым;
родители состоят в официальном браке;
все члены семьи имеют гражданство Российской Федерации и регистрацию в Республике Крым;
ребёнок должен получить гражданство Российской Федерации по рождению;
рождение ребёнка должно быть зарегистрировано в Республике Крым.
Отмечается, что в Крыму наблюдается устойчивое снижение числа «молодых» рождений. За последние годы рождаемость в возрастной группе 15−19 лет снизилась на 55%, в группе 20−24 года — на 33,5%, а в возрасте 25−29 лет — на 19,7%.
Ранее сообщалось, что к 1 сентября в крымских вузах хотят открыть оборудованные детские комнаты для малышей, которые родились в семье студентов.