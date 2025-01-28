Каким семьям в Крыму могут выдать жилищный сертификат на 1 млн рублей

Отмечается, что в Крыму наблюдается устойчивое снижение числа «молодых» рождений. За последние годы рождаемость в возрастной группе 15−19 лет снизилась на 55%, в группе 20−24 года — на 33,5%, а в возрасте 25−29 лет — на 19,7%.