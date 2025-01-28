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Депутаты Перми предложили вводить в городе особый режим во время снегопадов

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты обсудили качество уборки снега в городе.

Источник: Коммерсантъ

Руководитель рабочей группы по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства Владимир Плотников сообщил, что депутаты провели инспекцию городских улиц и проверили качество уборки снега, вывоза мусора и чистки кровель. Он отметил, что больше всего нареканий вызвал Индустриальный район города. Есть замечания и к Ленинскому району.

«Никогда не было такого, что невозможно ни проехать, ни пройти», — процитировал Владимир Плотников мнение депутатов. Он напомнил, что если раньше были проблемы с недостатком финансирования, то в этом году финансирование из бюджета на эти цели было увеличено. «Считаю, что основная проблема кроется в отсутствии ресурсов у подрядчиков для уборки снега после снегопадов, поэтому при особо сложных погодных условиях предлагаем вводить особый режим и графики подрядчиков, — подчеркнул господин Плотников.— Администрации города необходимо усилить контроль за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов».

Депутаты также обратили внимание на плохую расчистку тротуаров и увеличение количества травм из-за некачественной уборки снега. Вопросы вызвал также вывоз снега после уборки улиц.

ЖКХ