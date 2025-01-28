Депутаты Перми предложили вводить в городе особый режим во время снегопадов

«Никогда не было такого, что невозможно ни проехать, ни пройти», — процитировал Владимир Плотников мнение депутатов. Он напомнил, что если раньше были проблемы с недостатком финансирования, то в этом году финансирование из бюджета на эти цели было увеличено. «Считаю, что основная проблема кроется в отсутствии ресурсов у подрядчиков для уборки снега после снегопадов, поэтому при особо сложных погодных условиях предлагаем вводить особый режим и графики подрядчиков, — подчеркнул господин Плотников.— Администрации города необходимо усилить контроль за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов».