FT: страны Латинской Америки созвали срочный саммит из-за Трампа

В Колумбии такой способ депортации сочли неуважительным к гражданам республики. Президент страны ранее заявлял, что не даст разрешение на прием самолетов с нелегалами. В ответ Трамп ввел на товары из Колумбии 25% пошлины, а в отношении колумбийских чиновников — санкции. Руководству республики пришлось пойти на попятную. В итоге Трамп отменил пошлины, а мигрантов транспортируют в Колумбию с помощью военной авиации. Позицию Колумбии поддержала Куба и Венесуэла, а Бразилия и Мексика никак не отреагировали на короткую торговую войну США с Колумбией.