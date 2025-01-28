FT: страны Латинской Америки созвали срочный саммит из-за Трампа

О предстоящем саммите сообщила газета Financial Times (FT).
«В посольствах латиноамериканских стран в Вашингтоне много беспокойства. Кажется, мы возвращаемся назад в 1897 год, в эру президента США Уильяма Мак-Кинли (1897−1901 гг.), который вторгся в Кубу и на Филиппины», — рассказал изданию высокопоставленный дипломат из Латинской Америки.
Организатором экстренного саммита выступает президент Гондураса Сиомара Кастро, которая является главой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Инициатором общего собрания стал президент Колумбии Густав Петро. Как рассказала Кастро, главы государств на встрече обсудят проблемы миграции, окружающей среды и регионального единства.
Штаты депортируют десятки тысяч эмигрантов на родину. В страны Латинской Америки их вывозят военными самолетами.
В Колумбии такой способ депортации сочли неуважительным к гражданам республики. Президент страны ранее заявлял, что не даст разрешение на прием самолетов с нелегалами. В ответ Трамп ввел на товары из Колумбии 25% пошлины, а в отношении колумбийских чиновников — санкции. Руководству республики пришлось пойти на попятную. В итоге Трамп отменил пошлины, а мигрантов транспортируют в Колумбию с помощью военной авиации. Позицию Колумбии поддержала Куба и Венесуэла, а Бразилия и Мексика никак не отреагировали на короткую торговую войну США с Колумбией.
Возвращение мигрантов — не единственная угроза со стороны США южноамериканским странам. Ранее Трамп угрожал Мексике введением пошлин на товары. Американский лидер также неоднократно высказывался о необходимости передачи США контроля за Панамским каналом от Панамы.
Участники саммита обсудят проблемы, связанные с политикой Трампа, и попробуют выработать общую позицию. Публичных заявлений по итогам встречи ждать не стоит. Главы государств намерены подождать, пока ситуация нормализуется.
«Петро преподал урок, как не надо вести дела с Трампом. Он вступил в бой в соцсетях, но у него не было средств продолжать свою борьбу», — объяснил другой дипломат в разговоре с FT.
Как сообщает «Интерфакс», дипломаты и эксперты предполагают, что Китай, который активно инвестирует в проекты в Латинской Америке, может воспользоваться ситуацией и попытается усилить свои позиции на континенте на фоне агрессивной политики Трампа. КНР будет восприниматься более надежным партнером для региона, если Штаты продолжат действовать с позиции силы.