Поручил увеличить охват: Текслер оценил готовый к открытию Культурный центр Карабаша

В Карабаше в ближайшее время должен открыться новый Центр культурного развития, где будут заниматься около 200 детей. Его готовность оценил губернатор Алексей Текслер вместе с представителями Русской медной компании, которая принимает участие в социальном проекте.
Здание уже полностью готово, однако все помещения пока пустуют: не хватает оборудования и мебели. Главу региона не устроило количество детей, которых планируется привлечь в кружки после открытия центра. Он поручил руководству города увеличить охват.
— Надо в несколько раз увеличивать охват занимающихся, это вполне возможно, — прокомментировал Текслер. — В центре должна кипеть жизнь. Сейчас самое время сформировать дополнительную потребность в допобразовании, проработать этот вопрос с родителями. Здесь уже должны работать новые творческие объединения.
В центре разместился большой зрительный зал со сценой и новым оборудованием, есть класс хореографии, помещения для творческих студий.
Директор центра рассказала, что его открытия жители Карабаша ждали 20 лет. В здание полностью переедет досуговый центр «Сфера».