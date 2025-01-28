Поручил увеличить охват: Текслер оценил готовый к открытию Культурный центр Карабаша

— Надо в несколько раз увеличивать охват занимающихся, это вполне возможно, — прокомментировал Текслер. — В центре должна кипеть жизнь. Сейчас самое время сформировать дополнительную потребность в допобразовании, проработать этот вопрос с родителями. Здесь уже должны работать новые творческие объединения.