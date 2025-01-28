Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Казахстана не верит, что Трамп уронит цены на нефть

Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан не планирует никаких корректировок в планах по добыче углеводородов.

Источник: Reuters

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Могут ли попытки Трампа снизить цены на нефть повлиять на Казахстана — этот вопрос прозвучал на брифинге министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

«Этот рынок является достаточно конкурентным. Правительство предпримет соответствующие меры — разрабатываются сценарии Минэнерго при падении цен на нефть. Но тем не менее мы на сегодня никаких корректировок планов по добыче не планируем», — дипломатично ответил глава Минэнерго.

По словам Саткалиева, цены на нефть могут снизиться только при резком повышении предложения.

Министр энергетики Казахстана считает, что «цена в диапазоне 60−80 долларов является приемлемой».

нефть
Трамп Дональд