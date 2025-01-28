Минэнерго Казахстана не верит, что Трамп уронит цены на нефть

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Могут ли попытки Трампа снизить цены на нефть повлиять на Казахстана — этот вопрос прозвучал на брифинге министра энергетики Алмасадама Саткалиева.
«Этот рынок является достаточно конкурентным. Правительство предпримет соответствующие меры — разрабатываются сценарии Минэнерго при падении цен на нефть. Но тем не менее мы на сегодня никаких корректировок планов по добыче не планируем», — дипломатично ответил глава Минэнерго.
По словам Саткалиева, цены на нефть могут снизиться только при резком повышении предложения.
Министр энергетики Казахстана считает, что «цена в диапазоне 60−80 долларов является приемлемой».