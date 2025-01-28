Минэнерго Казахстана не верит, что Трамп уронит цены на нефть

«Этот рынок является достаточно конкурентным. Правительство предпримет соответствующие меры — разрабатываются сценарии Минэнерго при падении цен на нефть. Но тем не менее мы на сегодня никаких корректировок планов по добыче не планируем», — дипломатично ответил глава Минэнерго.