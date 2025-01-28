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Власти Калининградской области планируют ввести в 2025 году региональную выплату на приобретение продуктов

Местные жители жалуются на цены в магазинах.

Источник: Reuters

Власти Калининградской области планируют ввести в 2025 году региональную выплату на приобретение продуктов. Об этом минсоцполитики сообщило на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

В комментариях под постом местные жители пожаловались на цены в магазинах. «Рассматриваем возможность введения в 2025 году региональной выплаты на приобретение продуктов питания. Сейчас разрабатываем нормативно-правовую базу, соответствующие постановления. Когда всё будет готово, обязательно проинформируем граждан в СМИ и соцсетях», — ответило на возмущения министерство.

К обсуждению подключился и минэкпром, который объяснил рост стоимости инфляцией, изменениями в предложении и спросе, а также внешнеэкономической ситуацией. «Возможности государственного регулирования в сфере торговли серьёзно ограничены. Spar, “Пятёрочка”, “Виктория” и “Ю-Маркет” уже участвуют в региональной программе доступных цен. Перечень товаров, их наличие и выделение синими ценниками осуществляется торговыми сетями самостоятельно. Планируется подписание соглашения по установлению минимальной наценки на товары первой необходимости», — ответили в министерстве экономического развития.

С декабря 2024-го по январь 2025 года больше всего подорожали белокочанная капуста, яйца и виноград.