Власти Калининградской области планируют ввести в 2025 году региональную выплату на приобретение продуктов

К обсуждению подключился и минэкпром, который объяснил рост стоимости инфляцией, изменениями в предложении и спросе, а также внешнеэкономической ситуацией. «Возможности государственного регулирования в сфере торговли серьёзно ограничены. Spar, “Пятёрочка”, “Виктория” и “Ю-Маркет” уже участвуют в региональной программе доступных цен. Перечень товаров, их наличие и выделение синими ценниками осуществляется торговыми сетями самостоятельно. Планируется подписание соглашения по установлению минимальной наценки на товары первой необходимости», — ответили в министерстве экономического развития.