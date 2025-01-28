Участника «Времени героев» назначили заместителем полпреда президента в ПФО

В мае прошлого года Тихонов стал одним из 83 участников программы «Время героев». Во время стажировок он работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации бойцов СВО. Его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.
«Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы “Время героев”. Много общался с молодежью. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО», — приводит пресс-служба слова Тихонова.
Комаров, в свою очередь, уточнил, что за время обучения его подопечный познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением Приволжья.
Как отметил сам Тихонов, в должности заместителя полпреда он прежде всего займется вопросами поддержки участников специальной военной операции.
«Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе “Время героев”, всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны», — подчеркнул новый замполпреда президента в ПФО.
Тихонов родился в 1981 году в селе Сабанчино Яльчикского района Чувашской АССР. В 2005-м закончил Казанское высшее артиллерийское командное училище, в 2019-м —Михайловскую военную артиллерийскую академию. Награжден множеством наград, среди которых три ордена Мужества, орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.
На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще несколько участников программы готовится к переходу на новые места работы.