Участника «Времени героев» назначили заместителем полпреда президента в ПФО

«Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе “Время героев”, всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны», — подчеркнул новый замполпреда президента в ПФО.