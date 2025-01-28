Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 28 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM.
«Президент ОАЭ направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко с поздравлениями по поводу переизбрания на новый президентский срок», — говорится в сообщении агентства.
Также свои официальные послания с поздравлениями Лукашенко направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян.