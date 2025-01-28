Оператору «Северного потока» разрешили законсервировать поврежденную ветку

«Управление по энергетике сегодня выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода “Северный поток — 2” в Балтийском море», — говорится в релизе.
Оператор газопровода планирует провести работы во втором или третьем квартале, они займут две-три недели, уточнили в агентстве.
Взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.