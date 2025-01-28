«Намеренно искажает факты». МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали безосновательной критику ЕС на фоне системных проблем сообщества.
Так, в дипведомстве указали на продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных стран Запада. При этом в МИД указали на использование клишированных ярлыков и санкционных угроз с намеренным искажением фактов без учета объективных реалий в Беларуси и мире.
— При этом подобная риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене так называемого «коллективного Запада», — прокомментировали в пресс-службе.
В МИД сказали, что подобная позиция ЕС может привести только к дальнейшему ухудшению отношений с Беларусью. И заметили, что, напротив, нормализация отношений Беларуси с ЕС могла бы быть выгодна прежде всего европейским странам и вела бы к решению общих для всех проблем в европейском регионе и мире.
Еще в ведомстве указали на очевидную разницу между оценками наблюдателей из более чем 50 стран, которые посетили Беларусь и «заранее заготовленными штампами ЕС». Отмечается, что под влиянием «подписантов» БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси.
В МИД подчеркнули, что белорусы сделали свой выбор и высказались за продолжение линии на построение сильной и процветающей страны. И добавили, что продолжение санкционного давления является тупиковым и контрпродуктивным и не повлияет на курс, избранный гражданами Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Также Литва собирается демонтировать электролинии, соединяющие ее с Беларусью.