Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Намеренно искажает факты». МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси

МИД назвал безосновательным совместное заявление ЕС после выборов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали безосновательной критику ЕС на фоне системных проблем сообщества.

Так, в дипведомстве указали на продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных стран Запада. При этом в МИД указали на использование клишированных ярлыков и санкционных угроз с намеренным искажением фактов без учета объективных реалий в Беларуси и мире.

— При этом подобная риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене так называемого «коллективного Запада», — прокомментировали в пресс-службе.

В МИД сказали, что подобная позиция ЕС может привести только к дальнейшему ухудшению отношений с Беларусью. И заметили, что, напротив, нормализация отношений Беларуси с ЕС могла бы быть выгодна прежде всего европейским странам и вела бы к решению общих для всех проблем в европейском регионе и мире.

Еще в ведомстве указали на очевидную разницу между оценками наблюдателей из более чем 50 стран, которые посетили Беларусь и «заранее заготовленными штампами ЕС». Отмечается, что под влиянием «подписантов» БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси.

В МИД подчеркнули, что белорусы сделали свой выбор и высказались за продолжение линии на построение сильной и процветающей страны. И добавили, что продолжение санкционного давления является тупиковым и контрпродуктивным и не повлияет на курс, избранный гражданами Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.

Также Литва собирается демонтировать электролинии, соединяющие ее с Беларусью.