«Намеренно искажает факты». МИД раскритиковал совместное заявление стран ЕС и Запада после выборов в Беларуси

В МИД сказали, что подобная позиция ЕС может привести только к дальнейшему ухудшению отношений с Беларусью. И заметили, что, напротив, нормализация отношений Беларуси с ЕС могла бы быть выгодна прежде всего европейским странам и вела бы к решению общих для всех проблем в европейском регионе и мире.