Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд рублей с чиновников Курской области

Иск ведомства направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают ~10 человек~: глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его бывший и нынешний заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин. Кроме этого, в иске фигурируют ~7 компаний~: «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг», «Энергосистема».