The National: Ливан согласился продлить присутствие войск Израиля в обмен на пленных

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ливана согласились продлить присутствие войск Израиля на своих южных территориях до 18 февраля в обмен на освобождение пленных из шиитской организации «Хезболлах» и других ливанских граждан. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанском руководстве.
Изначально предполагалось, что израильские войска покинут юг Ливана уже в конце января, соглашение о перемирии с Израилем на этих условиях было заключено 27 ноября 2024 года. Как отмечают источники издания, с требованием продлить присутствие своих войск к Ливану обратился сам Израиль. Представители еврейского государство утверждали, что израильская армия не успела уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлах» в приграничных районах страны. «У Ливана не было выбора, кроме как дать свое согласие», — говорит источник газеты в ливанских спецслужбах.
Одной из причин, по которой Израиль решил продлить свое военное присутствие в Ливане, также стало стремление руководства израильской армии увидеть реакцию «Хезболлах» и просчитать ее дальнейшие действия в отношении еврейского государства. Источник в спецслужбах отмечает, что «Хезболлах» решила вернуться «к тактике 1980-х годов» и подталкивать мирных граждан Ливана к индивидуальной борьбе с израильскими войсками. В качестве примера он привел события минувших выходных, когда группы граждан Ливана пытались вернуться в свои дома на юге страны. Как сообщал Минздрав Ливана, гражданские попали под огонь военных, которые обеспечивали запрет на посещение приграничных с Израилем районов. По данным ведомства, погибли 15 ливанцев, ранены 83 человека.
Источник The National в «Хезболлах» заявил, что действия возвращавшихся в свои дома граждан — «естественная форма сопротивления», а ливанское правительство несет ответственность за гибель этих людей.
Заключенное в результате американо-французского посредничества соглашение о перемирии от 27 ноября предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований ливанского шиитского движения «Хезболлах» за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести с юга Ливана свои войска, где они проводили наземную операцию. 27 января Белый дом информировал о достижении властями Израиля и Ливана договоренности о продлении соглашения о сроках вывода израильских войск с ливанской территории до 18 февраля.