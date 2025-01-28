The National: Ливан согласился продлить присутствие войск Израиля в обмен на пленных

Одной из причин, по которой Израиль решил продлить свое военное присутствие в Ливане, также стало стремление руководства израильской армии увидеть реакцию «Хезболлах» и просчитать ее дальнейшие действия в отношении еврейского государства. Источник в спецслужбах отмечает, что «Хезболлах» решила вернуться «к тактике 1980-х годов» и подталкивать мирных граждан Ливана к индивидуальной борьбе с израильскими войсками. В качестве примера он привел события минувших выходных, когда группы граждан Ливана пытались вернуться в свои дома на юге страны. Как сообщал Минздрав Ливана, гражданские попали под огонь военных, которые обеспечивали запрет на посещение приграничных с Израилем районов. По данным ведомства, погибли 15 ливанцев, ранены 83 человека.