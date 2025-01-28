Суд в Москве дал украинке 7 лет заочно за атаку на посольство России

Нападение на российское диппредставительство произошло в 2016 году. По версии следствия, 10 марта 2016 года Крат в Киеве вместе с подельниками подожгла четыре фаера и бросила их в здание посольства России. В результате произошло возгорание. Акция проходила под лозунгом «свободу Надежде Савченко».