Эксперт раскрыл, помогут ли Киеву французские истребители Mirage

«Эти истребители по своим характеристикам соответствуют американскому самолету F-16. Я думаю, что они не станут проблемой для наших летчиков в случае воздушных боев. Французский истребитель Mirage не сможет противостоять нашим Су-30, Су-35, а уж тем более Су-57. Также ему предстоит столкнуться с нашими средствами противовоздушной обороны», — объяснил он «Инфо 24».
Эксперт предположил, что французские истребители вооружат крылатыми ракетами Storm Shadow, а также французскими управляемыми авиабомбами Hammer.
По мнению Дандыкина, ВВС Украины могут не справиться с обслуживанием западных истребителей. Киеву, скорее всего, будет сложно одновременно содержать и использовать самолеты F-16 из США и Mirage из Франции.
«Не менее важные вопросы, как одновременно содержать разные истребители и кто будет пилотировать эти самолеты? Я не исключаю, что помимо украинских летчиков за штурвалами могут оказаться и иностранцы», — добавил эксперт.
Поставки истребителей анонсировались в октябре 2024 года. Тогда министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты оснастят ракетами «воздух — земля», а также устройствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы, сообщают «Ведомости».