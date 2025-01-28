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Эксперт раскрыл, помогут ли Киеву французские истребители Mirage

Самолеты Mirage 2000−5, которые Франция поставит Украине к концу марта 2025 года, не станут проблемой для российской стороны, так как уступают по характеристикам Су-30, Су-35 и Су-57. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Эти истребители по своим характеристикам соответствуют американскому самолету F-16. Я думаю, что они не станут проблемой для наших летчиков в случае воздушных боев. Французский истребитель Mirage не сможет противостоять нашим Су-30, Су-35, а уж тем более Су-57. Также ему предстоит столкнуться с нашими средствами противовоздушной обороны», — объяснил он «Инфо 24».

Эксперт предположил, что французские истребители вооружат крылатыми ракетами Storm Shadow, а также французскими управляемыми авиабомбами Hammer.

По мнению Дандыкина, ВВС Украины могут не справиться с обслуживанием западных истребителей. Киеву, скорее всего, будет сложно одновременно содержать и использовать самолеты F-16 из США и Mirage из Франции.

«Не менее важные вопросы, как одновременно содержать разные истребители и кто будет пилотировать эти самолеты? Я не исключаю, что помимо украинских летчиков за штурвалами могут оказаться и иностранцы», — добавил эксперт.

О поставках партии истребителей на Украину в эфире радиостанции Sud Radio рассказал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Глава МИД подчеркнул, что самолеты можно будет увидеть в небе над Киевом уже в конце первого квартала.

Поставки истребителей анонсировались в октябре 2024 года. Тогда министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты оснастят ракетами «воздух — земля», а также устройствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы, сообщают «Ведомости».