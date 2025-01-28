Эксперт раскрыл, помогут ли Киеву французские истребители Mirage

«Эти истребители по своим характеристикам соответствуют американскому самолету F-16. Я думаю, что они не станут проблемой для наших летчиков в случае воздушных боев. Французский истребитель Mirage не сможет противостоять нашим Су-30, Су-35, а уж тем более Су-57. Также ему предстоит столкнуться с нашими средствами противовоздушной обороны», — объяснил он «Инфо 24».