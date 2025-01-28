The Hill: крушение броманса Трампа и Маска может развалить Америку

То, что изначально казалось стратегическим союзом — технологический магнат и напыщенный политический лидер объединяются, чтобы формировать будущее Америки, — на самом деле является бомбой замедленного действия. Маск и Трамп не Бэтмен и Робин. Они — два Бэтмена, каждый со своим собственным непреклонным желанием доминировать. Горючая смесь их эго в сочетании с их ненасытной потребностью в общественном обожании обречена на огненный взрыв, пишет The Hill.
Едва Трамп объявил о своем проекте инфраструктуры искусственного интеллекта Stargate, как Маск, его «лучший друг», взял на себя роль недовольного супруга.
Но Маск никогда не был тем, кто играет вторую скрипку, а Трамп никогда не был тем, кто делит сцену. Их союз никогда не основывался на взаимном уважении. Скорее это была сделка по расчету, движимая взаимной выгодой.
У Маска были деньги и влияние в мире технологий, чтобы помочь усилить предвыборную кампанию Трампа. Он позиционировал себя как визионера, готового сделать ставку на популистскую карту. Трамп, в свою очередь, держал главный приз: ключи от королевства.
SpaceX при долгосрочном финансировании со стороны НАСА и Пентагона могла бы укрепить свое доминирование в космической гонке. Tesla могла бы застолбить место в качестве основы энергетической инфраструктуры страны, если бы федеральные средства выделялись на финансирование масштабных проектов, связанных с сетями возобновляемой энергетики. Недавно анонсированный проект инфраструктуры искусственного интеллекта стал бы еще одной золотой жилой, и Маск был готов позиционировать себя как архитектора технологического будущего Америки.
Но это было вожделение, а не любовь, движимое амбициями, а не преданностью, и высоко ценящее услугу за услугу.
А сейчас настал критический момент: традиционализм Трампа находится в прямой оппозиции к видению Маском будущего, основанного на технологиях. Маск мнит себя современным Прометеем, несущим человечеству огонь инноваций: электромобили, которые произведут революцию в транспорте, планы колонизации Марса в качестве резерва для цивилизации и достижения ИИ для преобразования отраслей. Его мировоззрение — это неустанный прогресс, будущее, освобожденное от ограничений прошлого.
Трамп, напротив, воплощает другой архетип власти. Его харизма основывается на популизме, ностальгии и обещании вернуть Америку к ушедшей эпохе силы и простоты — времени, когда промышленность бурлила, границы были на замке, а традиционные ценности определяли характер нации. Эти конфликтующие идеологии всегда были обречены на столкновение.
И это не кончится ничем хорошим. Когда миллиардеры ссорятся, последствия редко ограничиваются их личными спорами. И Маск, и Трамп обладают огромным влиянием, формируя целые отрасли, политические идеологии и культурные движения. Публичная ссора между ними рискует усугубить существующие общественные разногласия и потенциально затормозить прогресс в важнейших областях инноваций и политики.
Такой раскол не только углубит идеологические разногласия в США, но и рискует превратить культурные и политические дебаты в укоренившиеся поля сражений, парализуя сотрудничество.
Трампу было бы разумно разорвать отношения с Маском сейчас — пока не стало слишком поздно. Иначе эта дружба утащит его, а, возможно, и всю страну ко дну.