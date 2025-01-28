The Hill: крушение броманса Трампа и Маска может развалить Америку

SpaceX при долгосрочном финансировании со стороны НАСА и Пентагона могла бы укрепить свое доминирование в космической гонке. Tesla могла бы застолбить место в качестве основы энергетической инфраструктуры страны, если бы федеральные средства выделялись на финансирование масштабных проектов, связанных с сетями возобновляемой энергетики. Недавно анонсированный проект инфраструктуры искусственного интеллекта стал бы еще одной золотой жилой, и Маск был готов позиционировать себя как архитектора технологического будущего Америки.