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Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью.

Источник: РИА "Новости"

«Захват же на Балтике под надуманным предлогом Eagle S иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.