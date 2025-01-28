Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.