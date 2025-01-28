Статистика пессимизма: молдавский бизнес прогнозирует спад в 10% уже в январе-марте

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Молдавский бизнес ожидает в первом квартале наступившего года снижение экономических показателей на 10%, такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
«По результатам Обзора деловой ситуации, по мнению менеджеров, в первом квартале 2025 года прогнозируется относительная стабильность численности работников, умеренный рост цен на продукцию и умеренное снижение экономической активности и доходов от продаж», — говорится в релизе НБС.
Согласно представленным данным, общий экономический спад прогнозируется на уровне 10%, доходы от продаж снизятся на 12%.
Экономист Вячеслав Ионицэ назвал подобный прогноз «беспрецедентным пессимизмом».
«Если два года назад ожидания бизнесменов и руководителей компаний были позитивными, и они думали, что рост экономики составит 4−10%, то в этом году — беспрецедентный пессимизм. Все экономические агенты уверены, что Молдову ожидает спад экономики на 10%. Такого показателя пессимизма никогда еще у нас не было», — заявил Ионицэ.
По данным НБС, пессимистичнее всего представители строительной отрасли, прогнозирующие в первом квартале 2024 года спад на 15%. На втором месте — торговля, представители отрасли ожидают спад на 10%. Третье место в «рейтинге пессимизма» занимают представители перерабатывающей промышленности, которые ожидают в январе-марте снижение показателей на 7%.
В четвертом квартале 2024 года из всех респондентов с ограничениями в экономической деятельности столкнулись 60,5%, также проинформировали в НБС. Основной причиной ограничения экономической активности является недостаточный рыночный спрос (об этом сообщили 31,7% респондентов). Также на деятельность предприятий негативно влияют финансовые проблемы (21,5%), нехватка квалифицированной рабочей силы (20,7%), последствия вызванного войной на Украине кризиса (12,4%), наличие сырья (3,8%).
Представленные Нацбюро статистики результаты получены на основе конъюнктурных исследований предприятий обрабатывающей промышленности, строительства, розничной торговли и услуг и отражают оценки руководителей предприятий относительно тенденций развития экономической деятельности на краткосрочный период.