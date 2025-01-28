Статистика пессимизма: молдавский бизнес прогнозирует спад в 10% уже в январе-марте

«Если два года назад ожидания бизнесменов и руководителей компаний были позитивными, и они думали, что рост экономики составит 4−10%, то в этом году — беспрецедентный пессимизм. Все экономические агенты уверены, что Молдову ожидает спад экономики на 10%. Такого показателя пессимизма никогда еще у нас не было», — заявил Ионицэ.