Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе

В телеграмме Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе. Президент выразил теплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание.
Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.
«С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днем крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю Ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем», — говорится в телеграмме.
Отметим, 28 января Глава государства направил телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета коммунистической партии Вьетнама, поздравив То Лама с праздником Тет — Новым годом по вьетнамскому календарю.