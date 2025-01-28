Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией

«Может быть, это более широкий вопрос диалога между правительством, парламентским большинством и оппозиционными партиями. В этой области есть большой потенциал для улучшения. Это одна из тех частей, где мы имеем критические замечания о том, как проходит законодательный процесс», — заявил Мажейск в эфире телеканала TV8.