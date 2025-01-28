Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией

Посол ЕС Мажейкс: власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8.

«Может быть, это более широкий вопрос диалога между правительством, парламентским большинством и оппозиционными партиями. В этой области есть большой потенциал для улучшения. Это одна из тех частей, где мы имеем критические замечания о том, как проходит законодательный процесс», — заявил Мажейск в эфире телеканала TV8.

Он отмечает, что недостаток сотрудничества между парламентским большинством и оппозицией отражается и на качестве законодательства.

«Много законодательных актов принимается в двух чтениях с небольшим отрывом от момента, когда их приняли. Это отражается и на качестве законодательства, и на диалоге между большинством и меньшинством», — обратил внимание Мажейкс.

ЕС