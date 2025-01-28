Гражданам Беларуси планируется предоставить право голосовать на выборах в России

Данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах.