Гражданам Беларуси планируется предоставить право голосовать на выборах в России

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.
Данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах.
На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.